Составлен рейтинг самых опасных приложений Android и iOS

Аналитическая компания Appthority проанализировала миллион приложений в цифровом магазине Google Play и выделила десяток самых опасных из них, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Рейтинг наиболее опасных приложений на iOS возглавили мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Третье самое опасное приложение для iOS - навигационная программа Waze.

На Android первые два места также заняли WhatsApp и Facebook Messenger, однако, в отличие от iOS, на третьем оказался мессенджер Telegram.

Основанием помещения вышеописанных приложений в антирейтинг стало то, что они запрашивают слишком много прав и могут отправлять на серверы данные, не отвечающие политикам безопасности организаций или так или иначе связанные с предприятиями, сотрудниками которого являются пользователи этих устройств.

У большинства приложений, включенных в черный список, ранее были обнаружены необоснованные запросы на разрешения или выполнялись другие подозрительные действия, среди которых лидирует отказ по шифрованию HTTPS по умолчанию.