Разработана технология мгновенной зарядки для iPhone
22 июля 2018 07:46 264
Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки для смартфонов, пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что эта технология пока доступна только для пользователей iPhone.
Новая разработка предполагает замену батареи iPhone на специальное устройство, которое имеет особые датчики, отвечающие за получение и распределение энергии.
Сейчас специалисты пытаются выяснить насколько устройство безопасно для пользователей. Позже они приступят к его настройке на работу с другими смартфонами.
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