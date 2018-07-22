В работе Telegram по всему миру произошел сбой
22 июля 2018 13:33 201
Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Перебои в работе мессенджера были зафиксированы в 11.00 мск в ряде стран, в том числе в России, Италии, Великобритании, Франции, Германии и Египте. Сбой в работе Telegram также произошел в нескольких американских штатах.
По данным Downdetector, около 48% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 27% не могли авторизоваться, 23% не могли получать или отправлять сообщения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 июля 22:04 935
В Instagram появится новая функция
21 июля 20:56 808
Составлен рейтинг самых опасных приложений Android и iOS
21 июля 11:54 2 454
Kaк улучшить кaчecтвo звукa нa тeлeфoнe?
21 июля 10:17 456