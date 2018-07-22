Microsoft побил абсолютный рекорд по прибыли

Прибыль корпорации Microsoft по итогам финансового года впервые в истории превысила 100 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба IT-гиганта, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого финансового квартала составила 8,8 млрд долларов по сравнению с 8,07 млрд долларов годом ранее. Квартальная выручка Microsoft выросла на 17% - до 30,1 млрд долларов, что превышает прогноз рынка.

Выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла на 23% - до 9,6 млрд долларов. При этом продажи Azure увеличились на 89%, продажи серверных продуктов и облачных услуг повысились на 26%.

Годовая выручка компании выросла на 14% - до 110,4 млрд долларов. Капитализация компании превышает 800 млрд долларов. Рыночная стоимость Microsoft Corp. в последующие 12 месяцев может превысить 1 трлн долларов, полагают аналитики банка Morgan Stanley.