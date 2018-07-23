IT-гиганты отменяют "цифровое рабство"

Google, Microsoft, Twitter и Facebook запустили проект о передаче данных аккаунтов пользователей между сервисами. Об этом стало известно из блога поискового гиганта. В частности в сообщении говорится о том, что все четыре компании поддержали запущенный в 2017 году Data Transfer Project, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Суть его в том, что с помощью специальных IT-инструментов можно быстро и без потерь передавать данные учетных записей пользователей непосредственно с одного сервиса на другой, минуя промежуточные этапы их скачивания на устройства и повторной загрузки.

Проще говоря если пользователю захотелось уйти из опостылевшей соцсети в другую, и при этом сохранить свой граф друзей, подписки и свои же посты, написанные за годы, или плейлисты, если это музыкальный сервис, то инструменты Data Transfer Project позволят это сделать без дополнительных усилий.