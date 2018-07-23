Tesla выпустит свой смартфон

Компания до сих пор живёт на инвестиции и не приносит прибыли, но, по слухам, разрабатывает свой смартфон, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Китайские инсайдеры опубликовали фотографию смартфона с логотипом Tesla на задней панели. Источники утверждают, что девайс разрабатывает компания Илона Маска, передаёт GizChina.

По словам инсайдеров, аппарат выпускается под кодовым названием Quadra. Судя по снимку, девайс имеет безрамочный дисплей с "монобровью", на задней панели замечена перфорация в виде логотипа компании, вырез под двойную камеру и решётку динамиков. О возможной дате выхода на рынок не сообщается.

Эксперты довольно прохладно оценили перспективы выхода Tesla на рынок смартфонов. Компания до сих пор является убыточной и в данный момент испытывает трудности с производством автомобиля Model 3. Тем не менее в прошлом году Tesla расширила свой ассортимент, выпустив мобильный пауэрбанк за 45 долларов.