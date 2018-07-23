Samsung выпустит беспроводную зарядку раньше Apple

орейский электронный гигант готовит аксессуар, который зарядит сразу два устройства.

Samsung представит беспроводную зарядку вместе со смартфоном Galaxy Note 9 и смарт-часами Galaxy Watch. Аппарат может выйти раньше AirPower от Apple. Об этом сообщает SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Аксессуар получит название Wireless Charger Duo. На нём будет две области для зарядки: одна расположится под наклоном, другая горизонтально. Первая область предназначена для смартфона, вторая - для умных часов. Оба девайса можно будет заряжать одновременно.

Новая беспроводная зарядка выделится скоростью. Отмечается, что она зарядит девайсы быстрее конкурентов, точные параметры мощности не сообщаются.

Напомним, в сентябре 2017 года Apple представила беспроводную зарядку AirPower. Аксессуар ещё не вышел из-за технических трудностей: когда на ней лежит больше одного устройства, она начинает перегреваться. Apple хочет, чтобы аппарат мог заряжать несколько девайсов одновременно.

Дату выхода AirPower объявят в сентябре этого года. Инсайдер Роланд Куанд уверен, что Wireless Charger Duo появится в продаже раньше.