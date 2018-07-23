Японцы заставят звёзды падать за деньги

Энтузиасты предложат организовать управляемый звездопад с орбиты Земли в любой точке нашей планеты.

Японский стартап ALE Co. планирует запустить на земную орбиту спутники, которые будут устраивать искусственный звездопад. Услугой могут заинтересоваться обеспеченные клиенты, передаёт Digital Trends. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

По задумке энтузиастов, на орбите будут находиться два спутника, заряженные специальными ракетами - по 400 штук в каждом. Спутники будут управляться с Земли и по заказу "бомбардировать" нашу планету. С Земли обстрел будет выглядеть как метеоритный дождь. Спутники можно будет использовать несколько раз, максимальный срок пребывания на орбите составляет 24 месяца.

Если проект будет успешно реализован, то ALE Co. сможет устраивать звездопад по заказу в любой точке Земли. Тестовый запуск запланирован на весну 2020 года, первый управляемый метеоритный дождь состоится в небе над Хиросимой. Потенциально услугу сможет позволить себе далеко не каждый: например, бюджет первого запуска спутников составляет более 20 млн долларов.