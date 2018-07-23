Капсулу Илона Маска Hyperloop разогнали до рекордных 466 км/ч

Немецкая команда WARR Hyperloop одержала победу в соревновании Hyperloop Pod Competition, проводимом компанией SpaceX среди разработчиков капсул транспортной системы Hyperloop. Максимальная скорость капсулы немецких инженеров составила рекордные 466 километров в час, передает Day.Az со ссылкой на hitech.newsru.com.

Напомним, концепция системы Hyperloop была предложена основателем SpaceX Илоном Маском в августе 2013 года. Она предусматривает использование грузопассажирских капсул, двигающихся по трубам, в которых поддерживается крайне низкое давление. В теории это позволяет капсулам достигать скорости в 1,2 тысячи км/ч. Реализацией и развитием транспортной системы занимаются несколько компаний - как независимые, например, Hyperloop One, которой принадлежал предыдущий рекорд скорости капсулы, равный 386 километрам в час, так и компании самого Маска, отмечает N+1. Строительством действующих трасс занимается The Boring Company, а SpaceX проводит некоммерческие соревнования между командами из разных организаций и стран, разрабатывающими капсулы Hyperloop.

В ходе очередного состязания разработчиков капсул, которое прошло в штаб-квартире SpaceX 22 июля, команда WARP Hyperloop из Мюнхенского технического университета, которая побеждала в двух этапах прошлого конкурса, представила обновленную капсулу Hyperloop: вместо одного 50-киловаттного электромотора капсула получила восемь отдельных электромоторов на каждом колесе, суммарная мощность которых составила 240 киловатт. Кроме того, разработчики слегка изменили форму корпуса капсулы, уменьшив ее аэродинамическое сопротивление. Благодаря этим доработкам капсула установила новый рекорд скорости.

Сообщается, что немецкая команда также получила дополнительный приз за разработку и демонстрацию другой капсулы, оснащенной магнитной подвеской. Два других дополнительных приза получили команды UW Hyperloop и Eirloop.

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