Sony объявила "смерть" PlayStation 4

Вышедшая в 2013 году игровая приставка PlayStation 4, хоть и является все еще актуальной, но многие эксперты считают, что консоль уже исчерпала свой потенциал, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Компания Sony старается всеми силами поддержать ее на плаву, но они понимают, что технические возможности на 2018 год уже сильно отстали даже от компьютеров средней мощности, а реализовать все задуманное становится все сложнее из-за технических ограничений PlayStation 4.

В связи с этим логично предположить, что японская корпорация тайно работает над новой игровой консолью.

В связи с этим этот высокопоставленный сотрудник японской корпорации открыто назвал "дату смерти" всех моделей PS4. Однако хоронить ее пока никто не собирается - PlayStation 4 будет выпускаться, продаваться и поддерживаться Sony как минимум до 2021 года.

Исходя из этого можно предположить, что PlayStation 5 может появиться за год-два до официального прекращения поддержки PS4, т.е. в 2020 году.