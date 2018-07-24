В сеть попали секретные инструкции по ремонту гаджетов Apple - ВИДЕО

Сообщается, что подробную инструкцию о том, как вскрыть корпус iPhone, как заменить аккумулятор или дисплей устройства, а также как отремонтировать детали компьютеров MacBook и iMac Pro на YouTube выложил некий Арман Хаджи, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype. Отмечается, что данное видео изначально было записано исключительно для сотрудников корпорации Apple. Два издания уже подтвердили подлинность видео.

Всего в сеть попало 11 видео о ремонте яблочных устройств. Как говорит сам Хаджи, он обнаружил видеозаписи в Twitter. Позже ролики были изъяты, однако молодой человек к тому моменту уже успел скачать их и опубликовать на собственном канале.

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