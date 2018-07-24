Apple Watch Series 4 появились на видео - ВИДЕО
24 июля 2018 17:12 142
Блогеры создали концепт умных часов на основе последних слухов - с увеличенным экраном и уменьшенными рамками.
YouTube-канал Concept Creator показал рендер смарт-часов Apple Watch Series 4 на видео, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Концепт составлен на основе последних слухов. Ранее сообщалось, что в новых умных часах Apple будет увеличен экран и уменьшены рамки.
Аксессуар выйдет в двух версиях, у обеих будет увеличен размер до 40 и 45 мм. Напомним, Apple Watch Series 3 доступны также в двух вариантах размера: 38 и 42 мм.
Ожидается, что "яблочная" компания представит новое поколение смарт-часов в сентябре текущего года. На этой же презентации будут представлены три новых iPhone с быстрой зарядкой.
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