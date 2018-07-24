Apple Watch Series 4 появились на видео - ВИДЕО

Блогеры создали концепт умных часов на основе последних слухов - с увеличенным экраном и уменьшенными рамками.

YouTube-канал Concept Creator показал рендер смарт-часов Apple Watch Series 4 на видео, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Концепт составлен на основе последних слухов. Ранее сообщалось, что в новых умных часах Apple будет увеличен экран и уменьшены рамки.

Аксессуар выйдет в двух версиях, у обеих будет увеличен размер до 40 и 45 мм. Напомним, Apple Watch Series 3 доступны также в двух вариантах размера: 38 и 42 мм.

Ожидается, что "яблочная" компания представит новое поколение смарт-часов в сентябре текущего года. На этой же презентации будут представлены три новых iPhone с быстрой зарядкой.

Нажмите на видео для просмотра:

