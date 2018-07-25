Стали известны подробности о дешевой Xbox нового поколения

На прошедшей в июне выставке E3 представители Microsoft подтвердили, что заняты разработкой нового семейства игровых консолей Xbox. По данным СМИ, новая линейка носит кодовое название Scarlett, а покажут её не ранее 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В состав серии войдут как минимум два устройства: полноценная Xbox следующего поколения и упрощенная, подключенная к облаку Azure модель, предназначенная для стриминга игр. Некоторые детали, касаемые "бюджетного" Xbox, раскрыло издание Thurrott.com.

По информации сайта, новое устройство назовут Scarlett Cloud. Оно не будет полностью зависеть от облака: иначе каждая смена видеокадра и нажатие на контроллер потребует отправки и обработки на удаленном сервере Microsoft. В некоторых жанрах, например RPG или пошаговых стратегиях, это не составит большой проблемы, но шутеры и другие игры, где важна скорость реакции, могут оказаться просто неиграбельными.

Чтобы минимизировать задержку, Scarlett Cloud оснастят некоторыми вычислительными возможностями, хоть и самыми минимальными - чтобы она смогла взять часть задач на себя, не дожидаясь ответа от сервера. По данным Thurrott.com, это "железо" не потянет полноценные игры, но его будет достаточно, например, для обнаружения конфликтов, обработки изображения и сигналов ввода с контроллера.

Игры также разделят на две части: одна будет запущена в облаке, а другая локально, на самой Scarlett Cloud. В результате не слишком мощная Xbox окажется значительно дешевле "обычной" приставки, а зарабатывать Microsoft сможет на продаже подписок для доступа к играм.

На прошлой неделе в Microsoft подтвердили скорый анонс "полностью нового 'железа' и аксессуаров для Xbox". Новинки будут представлены на международной выставке компьютерных игр Gamescom, которая пройдет в Кельне с 21 по 25 августа. Но шансы, что Microsoft представит новую Xbox уже в следующем месяце, невероятно малы.

Более вероятно, на Gamescom покажут преемника кастомизируемого геймпада Xbox Elite. Новому контроллеру прочат порт USB-C для зарядки, поддержку Bluetooth для Windows 10, трехуровные кнопки-ограничители Hair Trigger Locks, более глубокий шаг нажатия клавиш и возможность переключаться между тремя профилями.

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