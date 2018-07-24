Меньше красок и острых углов: как изменятся приложения Google

В апреле Google преобразила почтовую службу Gmail, включив в неё некоторые элементы "материального" дизайна (Material Design), и анонсировала изменения в облике браузера Chrome: углы вкладок и адресной строки станут закругленными, а границы элементов на темно-сером фоне сделаются менее контрастными. Следующими в очереди на смену дизайна стоят приложения для операционной системы Android, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Изменения коснутся Gmail, "Фото Google", Google Trips и "Диска Google". О перерисовке интерфейсов стало известно из видео (доступ к нему сейчас ограничен), которое разместили на Vimeo дизайнеры Адам Грабовски и Николо Бьянчино. Его авторы не являются сотрудниками Google, но наброски программ были созданы при участии художников поисковика.

Эскизы являются предварительными (например, на месте некоторых иконок и значков в строке состояния стоят заглушки), и нет никаких гарантий, что новые версии Android-приложений будут выглядеть именно так. Тем не менее, общее представление о планируемых изменениях получить всё же можно.

В целом, программы станут более "дышащими": между элементами появится чуть больше свободного пространства, а главенствующим цветом станет белый. Из Gmail пропадет фирменная красная плашка в верхней части экрана, фон станет полностью белым, а значки меню и поиска переместятся вниз.

Миниатюры изображений в Gmail станут чуть крупнее, а вложения будут занимать меньше места. Их можно будет перелистывать влево-вправо, а не прокручивать вниз.

Те же принципы дизайна будут воплощены в "Фото Google": серый фон обелят, а новые иконки будут взяты из Android P. В этих и других приложениях можно увидеть меньше острых углов: многие изображения и рамки карточек станут закругленными.

Кроме того, от ярких цветов избавят приложение для планирования путешествий Google Trips, а в "Диске" навигация будет перенесена вниз, как в Gmail.