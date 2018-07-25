Видео Google о влиянии на выбор и привычки человека - ВИДЕО
Компания Google создала по-настоящему жуткий видеоролик, который легко мог бы появиться на Netflix в рамках шоу "Черное зеркало", передает Day.Az со ссылкой на Dal.by.
Он повествует о будущем, в котором можно было бы изменить историю наших пользовательских данных для того, чтобы повлиять на поведение человека.
Видео было опубликовано благодаря The Verge. Его создателем является Ник Фостер, глава дизайна в отделе исследований и разработок Google X. Эта работа датируется 2016 годом.
Основываясь на теории эволюции и ссылаясь на книгу Ричарда Докинза 1976 года "Эгоистичный ген", Фостер предложил подумать о постоянно развивающейся библиотеке онлайн записей о человеке, которую он назвал "Эгоистичной книгой". По его словам, в будущем все эти данные можно будет использовать не только для предсказания нашего поведения, но и для направления его к желаемому результату.
Западные коллеги уже связались с Google и потребовали прокомментировать видео. Компания заявила, что видео было спроектировано как провокационное и никак не связано с проектами Google, которые в настоящее время находятся в разработке.
Мы понимаем, что это тревожно - это должно быть так. Это был мысленный эксперимент команды разработчиков, собранной несколько лет назад, который использует технику, известную как "спекулятивный дизайн", для изучения неудобных идей и концепций и попыток спровоцировать дискуссию и дебаты. Все это не связано с какой-либо текущей или будущей продукцией.
Нажмите на видео для просмотра:
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