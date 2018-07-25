Twitter запретил регистрироваться под именем Илона Маска
25 июля 2018 13:28 133
Платформа Twitter начала блокировать все аккаунты, недавно поменявшие свое название на "Илон Маск". Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эта мера была принята в рамках борьбы с мошенниками, которые пользуются именем миллиардера, который якобы раздает свои биткоины даром. Такие аккаунты подписаны именем Маска и выглядят очень похожими на оригинальный профиль.
В случае если владелец аккаунта захочет некоторое время побыть Маском, его профиль в Twitter будет заблокирован, а на почту придет сообщение с просьбой подтвердить свою личность. После предоставления нужных данных профиль будет разблокирован.
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