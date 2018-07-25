Twitter запретил регистрироваться под именем Илона Маска

Платформа Twitter начала блокировать все аккаунты, недавно поменявшие свое название на "Илон Маск". Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта мера была принята в рамках борьбы с мошенниками, которые пользуются именем миллиардера, который якобы раздает свои биткоины даром. Такие аккаунты подписаны именем Маска и выглядят очень похожими на оригинальный профиль.

В случае если владелец аккаунта захочет некоторое время побыть Маском, его профиль в Twitter будет заблокирован, а на почту придет сообщение с просьбой подтвердить свою личность. После предоставления нужных данных профиль будет разблокирован.

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