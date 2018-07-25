Twitter запретил регистрироваться под именем Илона Маска

25 июля 2018 13:28

Платформа Twitter начала блокировать все аккаунты, недавно поменявшие свое название на "Илон Маск". Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта мера была принята в рамках борьбы с мошенниками, которые пользуются именем миллиардера, который якобы раздает свои биткоины даром. Такие аккаунты подписаны именем Маска и выглядят очень похожими на оригинальный профиль.

В случае если владелец аккаунта захочет некоторое время побыть Маском, его профиль в Twitter будет заблокирован, а на почту придет сообщение с просьбой подтвердить свою личность. После предоставления нужных данных профиль будет разблокирован.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az