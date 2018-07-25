Xiaomi представила новый умный кондиционер

Китайская высокотехнологичная компания Xiaomi в понедельник представила новый умный кондиционер, являющийся воплощением последних усилий компании, направленных на расширение экосистемы своей интеллектуальной продукции. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az.

Устройство выполнено в минималистичном дизайне, управляется с помощью мобильного приложения, принимает голосовые команды, а также способно регулировать температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия, говорится в заявлении компании.

Стоимость нового смарт-кондиционера составляет 1999 юаней (294,4 доллара).

Для компании Xiaomi это уже второй "набег" на сектор кондиционирования воздуха после того, как в 2015 году она объединила усилия с производителем бытовой техники Midea Group для создания умного кондиционера.

Новый кондиционер пополнил семейство умных продуктов компании Xiaomi, включающее холодильники, воздухоочистители, настольные лампы и роботы-пылесосы.

Созданная в 2010 году в качестве производителя мобильных телефонов компания Xiaomi превратилась в интернет-компанию, создающую устройства, подключенные к интернету вещей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook