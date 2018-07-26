В Азербайджане могут наладить производство детекторов для спутников малого размера

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) и ОАО "Азеркосмос" могут наладить сотрудничество, нацеленное на изготовление новых детекторов гамма-излучения и ионизирующих частиц на основе микропиксельных кремниевых фотоусилителей для спутников малого размера.

Об этом сказал вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев на встрече ОАО "Азеркосмос" и Центра стратегических научных исследований НАНА (ЦСНИ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению НАНА, на встрече приняли участие вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев, руководитель ЦСНИ НАНА, доктор политических наук Фатали Абдуллаев, председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев, представители Института радиационных проблем НАНА и Национальной академии авиации.



На мероприятии руководитель лаборатории №2 ЦСНИ, доктор философии по физике Фарид Ахмедов выступил с презентацией, посвященной изготовлению новых детекторов гамма-излучения и ионизирующих частиц на основе микропиксельных кремниевых фотоусилителей для спутников малого размера. Ахмедов сообщил, что в 2015-2016 годах на основе предложенного ими устройства в Центре NanoFab (Корея) были изготовлены новые образцы фотодиодов MSFD. Он отметил, что, сравнив эти фотодиоды с последними моделями продукции японской компании Hamamatsu, специалисты признали их преимущество. Фотодиодами заинтересовались некоторые исследовательские центры и производственные компании зарубежных стран.



Заведующий лабораторией перечислил требования, необходимые для изготовления детекторов ионизирующего излучения на основе указанных фотодиодов, и рассказал о сферах применения фотодиодов MSFD.



Затем вокруг презентации состоялись дискуссии.



Подчеркнув стратегическую значимость проекта, руководитель ЦСНИ НАНА Фатали Абдуллаев отметил, что необходимо вновь рассмотреть вопросы, связанные с его реализацией, и уделить основное внимание налаживанию связей с компаниями в рамках проекта.



Председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев подчеркнул необходимость оказания поддержки исследованиям в указанной сфере и отметил, что большое значение имеет изучение опыта Академии в данной области.

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