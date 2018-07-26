ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка

Microsoft исправила один из самых раздражающих аспектов Windows 10 - когда работа операционной системы прерывается в самый неподходящий момент ради установкий обновлений. В прошлом году компания дала возможность отложить скачивание или выбрать наиболее подходящее время для апдейта ОС, но проблему это не решило: если пропустить уведомление, перезагрузка устройства может произойти как раз в то время, когда пользователь занят работой или просмотром фильма, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В этот раз Microsoft решила призвать на помощь искусственный интеллект. Как сообщила руководитель программы Windows Insider Дона Саркар, в тестовой сборке Windows 10 Insider Preview появилась новая "логика перезагрузки", которая будет сама выбирать наиболее оптимальное время для перезагрузки компьютера.

"Мы услышали вас, и чтобы облегчить боль, мы обновили нашу логику перезагрузки, которая использует новую, более адаптивную и проактивную систему" - объяснила она. По словам Саркар, "прогностическая модель" на базе машинного обучения не только определяет, используется ли устройство прямо сейчас, "но и пытается предсказать, не ушли ли вы за чашкой кофе и вскоре вернулись".

Некоторое время новая модель испытывалась среди сотрудников Microsoft и показала "многообещающие результаты", сказала Саркар. Теперь её смогут опробовать участники программы тестирования Windows Insiders, скачавшие самую последнюю сборку ОС.