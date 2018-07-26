iPhone будет заряжаться от MacBook без проводов

В Сети обнаружили патентную заявку от Apple, описывающую MacBook, от которой можно зарядить iPhone или iPad, сообщает Apple Insider. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Согласно документам, Apple предлагает установить индукционные катушки внутри своих ноутбуков. Таким образом, девайсы, поддерживающие индукционную зарядку, можно будет заряжать, просто положив устройство на поверхность компьютера. Отмечается, что от одного MacBook возможна зарядка сразу нескольких устройств.

В настоящий момент только три гаджета Apple поддерживают беспроводную зарядку - часы Apple Watch, iPhone 8 и iPhone X. Зарядка по стандарту Qi, как правило, занимает больше времени, чем обычная. Также для её работы необходимо приобрести специальную станцию.