Всемирно известный робот София в Баку - ФОТО

В мероприятии "Global Influencer Day", которое пройдет 27-28 октября при сотрудничестве компаний Keepface DMCC и FA International Trade Events, будет выступать всемирно известный робот София.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, созданная компанией Hanson Robotics на основе искусственного интеллекта робот София был создан со схожей для человека манерой речи, чувством юмора и может отвечать на определённые вопросы и проводить простые беседы по заранее определённым темам. Для того, чтобы строить зрительный контакт и узнавать людей, София имеет камеры и программную систему. Также она была объявлена гражданкой Саудовской Аравии.

По этой ссылке вы можете посмотреть на пробуждение Софии: https://www.youtube.com/watch?v=LguXfHKsa0c

Также на мероприятии будут выступать высококлассные influencer-менеджеры всемирно известных компаний, таких как Google, Microsoft, Forbes и Instagram.

В течение следующего месяца будут объявлены имена тех, кто присоединится к мероприятию в качестве основных спикеров. Согласно информации, предоставленной организатором FA International Trade Events, билеты для мероприятия поступят в продажу в течение двух недель.

Чтобы следить за самыми последними новостями о "Global İnfluencer Day", воспользуйтесь адресом http://influencerday.org/

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