Xiaomi представила свой самый дорогой продукт

Китайский производитель смартфонов опубликовал на своей краудфандинговой платформе один из самых амбициозных и дорогих проектов, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Xiaomi, изначально ставшая известной благодаря собственным качественным и недорогим смартфонам, постепенно обрела славу производителя всего и вся. Планшеты, компьютеры, рюкзаки, лампы, пылесосы, вентиляторы. Теперь пришло время мебели.

Компания планирует продавать набор мебели из 25 объектов примерно за 4000 долларов.

В их числе:

- Мебель для гостиной: подставка для телевизора, кофейный столик, угловой диван, кресло, диван, шкаф для ботинок.

- Мебель для столовой: обеденный стол, 4 стула, 2 барных стула, небольшой столик и два маленьких стула для детей.

- Мебель для спальни: 1.8-метровая кровать, два прикроватных столика, комод, гардероб.

- Кабинет: рабочий стол, кресло для работы и чтения, книжный шкаф.

Вся мебель будет сделана из эвкалипта, выращенного в Европе, из американской коровьей кожи со вставками меди. Благодаря этим материалам мебель выглядит просто, но при этом напоминает продукты класса люкс. В продажу набор должен поступить 7 октября 2018 года.

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