Twitter теряет пользователей

Месячная аудитория Twitter в апреле-июне сократилась приблизительно на миллион активных пользователей, до 335 млн, из-за "зачистки" фиктивных учетных записей. Об этом компания сообщила в своей квартальном отчете, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Эти данные спровоцировали снижение акций Twitter на 20%. Ожидается, что число пользователей будет снижаться, поскольку компания продолжает бороться со спамом, фейковыми страницами и злонамеренной риторикой в своей социальной сети.

Вместе с тем, в Twitter утверждают, что по сравнению со вторым кварталом 2017 года, среднее количество пользователей с ежедневной активностью учетной записи выросло на 11%. Однако, компания не приводит абсолютных значений этого показателя.

При этом Twitter также получил чистую прибыль третий квартал подряд после нескольких убыточных лет. Чистая прибыль Twitter во втором квартале составила 100,1 млн долларов, по сравнению с чистым убытком в размере 116,5 млн по итогам аналогичного периода 2017 года.

Выручка Twitter увеличилась на 24% - до 710,5 млн долларов. Эксперты в среднем ожидали ее на уровне 696,2 млн долларов. Капитализация Twitter с начала года подскочила на 78,8%, превысив 33 млрд долларов.

Напомним, 25-26 июля произошло резкое падение акций Facebook. Причиной, как и в случае с Twitter стал квартальный отчет компании. Так, прогнозы аналитиков о результатах работы Facebook по итогам второго квартала оказались завышенными. Аналитики прогнозировали выручку в размере 13,36 млрд долларов, однако она достигла 13,23 млрд долл.