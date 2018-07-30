Apple объявили цену бюджетного iPhone X
30 июля 2018 11:40 131
Компания готовит упрощенную версию iPhone X с обновленным дисплеем и упрощенной фотокамерой, но по более доступной по цене - модель получит название iPhone 9, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Более того, iPhone 9 будет первым смартфоном Apple, который получит поддержку двух SIM-карт.
Стоимость базового iPhone 9 c 64 ГБ памяти и одним слотом для SIM-карт обойдется в $599, а за два слота придется заплатить $699.
За Apple iPhone 9 с 256 ГБ встроенного хранилища и одной SIM-картой Apple запросит $749, а конфигурация с двумя SIM-картами обойдется в $849.
Также осенью ожидается улучшенный iPhone X Plus, который получит увеличенный экран и аппаратную начинку, а ценник составит $999. Обычный iPhone X упадет в цена до $899.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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