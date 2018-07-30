От хакеров можно защититься декоративным светильником

Лавовая лампа, являющаяся медитативным элементом декора, способна защитить ваши данные в Интернете, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Специалисты американской компании по веб-безопасности Cloudflare придумали новый способ создания паролей. Он основан на фотографировании обычной лавовой лампы, передаёт Wired.

Криптографы предложили заменить стандартный способ создания паролей генерацией случайных цифр более сложным способом. Для этого в офисе Cloudflare установили 100 лавовых ламп - декоративных светильников, внутри которых происходит хаотичное перемещение парафина в масле. В определённый момент камеры будут захватывать изображение 100 ламп и генерировать на основе уникального рисунка пароль.

Глава криптографического подразделения Cloudflare Ник Салливан заявил, что такой способ гарантирует создание уникального пароля, так как предсказать движение парафина в лампе невозможно. А тем более, когда таких ламп сотня. Специалисты шутят, что хакеры смогут взломать такой пароль, если только проникнут в "тайную комнату" с лампами.