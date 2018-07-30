iPad тоже лишат аудиоразъема

Новые флагманские модели iPad, анонс которых ожидается до конца этого года, будут вслед за смартфонами Apple лишены привычного 3,5-мм аудиоразъема, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Издание сообщило предполагаемые габариты двух новых планшетов. Модель стандартных размеров с 10,5 дюймовым (по другим данным - 11-дюймовым) будет чуть короче, шире и на десятую долю миллиметра тоньше предыдущей: 247,5 x 178,7 x 6 мм против 250,6 x 174,1 x 6,1 мм у нынешнего iPad Pro. Старшая 12,9-дюймовая модель уменьшится заметнее: на 2,5 см по высоте (до 280 мм), 0,56 см по ширине (до 215 мм) и также станет чуть тоньше - 6,4 против 6,9 мм.

Возможно, именно для уменьшения размеров (либо чтобы просто поддержать тренд, заданный два года назад iPhone 7) разработчики устройства решили избавиться от аудиоразъема. Причем, по информации Macotakara адаптера для подключения проводных наушников, который идет в комплекте со всеми новыми iPhone, в коробку с iPad не положат.