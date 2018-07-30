Microsoft проигнорировал фатальный недостаток Windows 10

В Соединенном Королевстве был проведен опрос, который показал серьезные проблемы с Windows, и обнаружил главный недостаток этой операционной системы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Оказалось, что крупные обновления Windows 10 часто приводят к сбоям, медленной работе и зависаниям, а то и вовсе отказом загрузки операционной системы, что исправить это удается только полной переустановкой "с нуля" вместе с потерей данных.

Каждый третий пользователь обращается в Microsoft с этой проблемой, но решение проблемы часто не находят.

Более того, зачастую пользователи не в состоянии отказаться от обновлений, ведь операционная система инсталлирует их принудительно.

Конечно, можно их и отключить, но учитывая, какие есть серьезные проблемы с безопасностью у Windows 10, то игнорировать обновления оказывается опасно для защиты собственных данных.

Хуже всего то, что Microsoft намеренно не обращает внимания на данную проблему, пытаясь таким образом добиться того, чтобы все пользователи использовали самое новое и свежее программное обеспечение, хотя реальным людям это абсолютно не требуется.

Поэтому принудительные обновления по праву можно считать самым главным недостатком Windows 10.