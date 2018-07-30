Уничтожение полярных шапок не превратит Марс в Землю

Главная мечта Элона Маска обречена на провал - Марс нельзя превратить в аналог Земли, сделав атмосферу более густой и теплой, растопив его полярные ледовые шапки. Об этом пишут планетологи в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Новые замеры с MAVEN, а также старые данные с зондов НАСА показывают, что на Марсе просто нет достаточного количества углекислоты для того, чтобы создать парниковый эффект, который бы сделал его достаточно теплым для комфортного существования земной жизни. Терраформирование Марса нельзя осуществить при помощи современных технологий", - пишет Брюс Якоски (Bruce Jakosky) из университета Колорадо в Боулдере (США), руководитель миссии MAVEN.

Сын неба

В сентябре 2016 года Элон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.

Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Одной из главных целей существования этой колонии, по замыслу предпринимателя, станет реализация его планов по терраформированию красной планеты и ее превращению в аналог Земли. Для этого необходимо, как заявлял Маск еще в начале текущего десятилетия, растопить полярные шапки Марса при помощи ядерных ударов, что сделает его атмосферу более густой и даст колонистам первоначальные запасы воды.

Как отмечает Якоски, подобные идеи часто озвучиваются в научной фантастике, однако ученые проверяли их крайне редко - последние подобные оценки были озвучены более 20 лет назад известным планетологом Кристофером Маккеем (Christopher McKay) в журнале Nature.

За последующие два десятилетия, по словам руководителя миссии MAVEN, астрономы накопили массу новых данных о запасах воды, углекислого газа и кислорода в недрах Марса, о которых Маккей, Карл Саган и другие сторонники идеи терраформирования четвертой планеты просто не знали. По этой причине Якоски и его коллега Кристофер Эдвардс (Christopher Edwards) еще раз попытались оценить, можем ли мы реализовать мечты Маска и многих писателей-фантастов прямо сейчас.

Марсианские мечты

Для этого, как отмечают Эдвардс и Якоски, необходимо, чтобы на каждый квадратный сантиметр поверхности Марса приходилось как минимум 2,5 килограмма углекислого газа в "столбе" из воздуха, который висит над этой точкой. В таком случае планета будет удерживать достаточное количество тепла для того, чтобы на ней существовал почти земной климат.

Используя ту же методику, что и Маккей, авторы статьи подсчитали массу и объем углекислого газа, заточенного в полярных шапках Марса, а также спрятанного в верхних слоях почвы и в некоторых горных породах.

Как показали эти расчеты, полное исчезновение полярных шапок Марса поднимет атмосферное давление всего в два раза и повысит концентрацию углекислоты в воздухе до отметки в 30 грамм на квадратный сантиметр, что в 83 раза меньше критической отметки.

Этого хватит для того, чтобы поднять температуры на Марсе примерно на 10 градусов Кельвина, что в шесть раз ниже минимальной отметки в 60 градусов Кельвина.

С другой стороны, высвобождение всех запасов СО2 из замороженной почвы повысит его долю в атмосфере примерно в 6-12 раз. Однако и этого, как констатируют Эдвардс и Якоски, будет недостаточно для запуска полноценного парникового эффекта.

Дополнительная проблема заключается в том, что для этого потребуется прогревать почву Марса на протяжении очень долгого времени, около 10 тысяч лет, что вряд ли будет осуществимо в ближайшем или даже очень далеком будущем. Поэтому, сейчас можно с определенностью сказать, что терраформирование Марса пока остается несбыточной мечтой, заключают ученые.