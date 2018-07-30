Android получил долгожданную возможность от iPhone

30 июля 2018 19:55

Владельцы iPhone и iPad наслаждались темной темой приложения YouTube еще с весны. Теперь красивый темный скин популярного приложения появился и на Android-смартфонах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для активации темного стиля интерфейса необходимо в настройках изменить его вид вручную: "Настройки" → "Общие".

Если новая тема не появилась в настройках, значит необходимо дождаться автоматического обновления приложения YouTube. Пользователи американского сегмента уже получили темную тему.

Черная тема YouTube появилась ещё в прошлом году, но сперва лишь в веб-версии. Теперь новая оболочка появилась и в мобильных приложениях для обеих платформ.

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