Названы страны с самым быстрым интернетом

Британский сайт, который оценивает качество интернет-соединения, обнародовал рейтинг стран по скорости широкополосного интернета, сообщает Euromag.ru, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первое место досталось Сингапуру, а Швеция и Дания заняли второе и третье места соответственно. На четвертом оказалась Норвегия, за ней идут Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. Россия в этом году заняла 47-е место.

Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах - специалисты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.

Составители рейтинга также отмечают, что за год средняя скорость интернет-подключения в мире выросла на 23% (и это, по их мнению, отличный результат).