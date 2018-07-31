Samsung дает оптимистичные прогнозы, несмотря на потери

Samsung Electronics дает оптимистичный прогноз на ближайшие месяцы, ссылаясь на сильный чиповый бизнес. И это несмотря на то, что технологический гигант сообщил о своем первом снижении прибыли за 7 кварталов на фоне слабых продаж своих флагманских смартфонов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.



Полупроводники оставались основным драйвером доходов Samsung, генерируя более 80% операционной прибыли. Операционная прибыль подразделения выросла до $10,4 млрд во II квартале. Рост обеспечил двухлетний стабильный спрос на фоне двухлетнего сильного глобального спроса на чипы памяти.

Samsung заявила, что полупроводниковый прогноз остается сильным благодаря стабильному спросу на серверы и производству мобильных телефонов. Глобальная индустрия чипов памяти выросла со второй половины 2016 г. на фоне растущего спроса и ограниченного предложения.

Чистая прибыль южнокорейской компании составила $9,8 млрд. Снижение составило 5,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи снизились на 4% в годовом исчислении.



В своем сообщении компания заявила, что стабильность на рынке памяти и растущий спрос на гибкие органические светодиодные панели (OLED) будут стимулировать рост доходов во второй половине года.



"Я думаю, что снижение прибыли было временным и компания снова отчитается о рекордных доходах в III квартале. И эта тенденция сохранится в следующем году, - прокомментировал FT ситуацию аналитик Macquarie Даниэль Ким. - Хотя есть некоторые разногласия по поводу полупроводникового цикла, я думаю, бум чипов памяти продолжится в следующем году благодаря сильному спросу со стороны центров обработки данных".



Однако другие аналитики полагают, что Samsung будет трудно поддерживать динамику доходов в следующем году. Эксперты ссылаются на замедление продаж смартфонов и признаки спада в индустрии чипов. Они ожидают, что в следующем году полупроводниковый цикл сократится из-за избытка мощностей.