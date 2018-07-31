У iPad 2018 обнаружили раздражающую особенность

У грядущего планшета Apple iPad Pro 2018 появятся функции, которые не понравятся большинству пользователей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает издание Macotakara.

Судя по инсайдерской информации, будущий флагман iPad Pro 2018 получит еще более тонкие рамки и новую систему распознавания лиц Face ID, впервые представленную в iPhone X.

Macorakara отмечает, флагманский смартфон Apple определяет владельца только вертикальном положении.

В свою очередь, iPad, как правило, располагают в ландшафтном режиме для комфортного серфинга в интернете, а значит пользователю придется вращать устройство для того, чтобы разблокировать его.



Большинство пользователей использует ландшатфтный режим iPad, неудобный для Face ID

CNET.com

Возможно, чтобы решить данную проблему, Apple расположит сложные TrueDepth- камеры по всему периметру iPad Pro 2018, что, несомненно, приведет к удорожанию устройства.

В общем, оба способа могут негативно отразиться на пользовательском опыте с iPad Pro 2018, что вызовет у будущих владельцев лишь раздражение.