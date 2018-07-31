NVIDIA подготовила "уникальный сюрприз" под конец лета

Перед выставкой Gamescom 2018 известный производитель видеокарт NVIDIA проведет презентацию GeForce Gaming Celebration. Мероприятие пройдет за день до выставки - 20 августа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Компания не раскрывает подробностей, что будет показано на презентации, но пообещала "удивительный сюрприз".

В приглашениях журналистам сообщается лишь о демонстрациях предстоящих видеоигр, которые находятся в активной разработке, и что их запустят на самых современных видеокартах серии GeForce.

Скорее всего, NVIDIA готовится анонсировать видеокарты нового поколения GTX 1180 или GTX 2080, которые ждали еще в прошлом году. Если это так, то анонс новых видеокарт будет настоящим долгожданным сюрпризом для игроков и майнеров всего мира.