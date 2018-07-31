Apple iPhone 9 увидели раньше анонса - ФОТО

31 июля 2018 20:45

Известному техноблогеру Бену Гескину удалось раздобыть прототипы смартфонов Apple iPhone 9 и iPhone X Plus раньше их официального анонса. Он опубликовал снимки смартфонов на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Смартфоны iPhone X Plus и iPhone 9 внешне почти не отличаются от моделей 2017 года: оба идут с вырезами на дисплее, стеклянной тыльной стороной и рамками из металла. Старшая модель получит 6,5-дюймовый экран, а "девятка" - 6,1 дюймовый.

Но есть и отличия. К примеру, у iPhone 9 будет всего один огромный окуляр фотокамеры, а логотип Apple сливается на фоне черного корпуса.

Apple iPhone 9 будет позиционироваться, как "смартфон для бедных", поэтому аппаратная начинка будет попроще, а также будет отсутствовать функция 3D Touch.

По слухам, обе модели новых iPhone получат поддержку двух SIM-карт, но такие модели будут стоить на $100 дороже.

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