Эксперты определили самый проблемный смартфон Apple

Какой смартфон компании Apple самым ненадежный в эксплуатации? Этим вопросом занялась компания Blancco, которая проанализировала обращения в сервис-центы Apple за последние несколько лет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Результаты исследования показали, что самым проблемным смартфоном оказался iPhone 6 - процент отказов этой модели достигает отметки в 22%.

Для объективной оценки эксперты отобрали следующие параметры:

Проблемы и сбои в работе операционной системы

Неполадки с аппаратной частью.

Стабильность в работе при нагрузке.

Из приведенной выше таблицы видно, что топовые смартфоны 2014 и 2015 годов оказались на вершине самых ненадежных. Модели iPhone 6 и iPhone 6s оказались наиболее подвержены проблеме с экранами, особенно часто сбоит сенсор этих смартфонов.

Второй ахиллесовой пятой iPhone 6 оказался аккумулятор - владельцы часто сталкиваются с внезапными отключениями в мороз, а срок службы батареи не выдерживает никакой критики.

Стоит заметить, что вышеописанные проблемы касаются исключительно смартфонов Apple.