Эксперты определили самый проблемный смартфон Apple
Какой смартфон компании Apple самым ненадежный в эксплуатации? Этим вопросом занялась компания Blancco, которая проанализировала обращения в сервис-центы Apple за последние несколько лет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Результаты исследования показали, что самым проблемным смартфоном оказался iPhone 6 - процент отказов этой модели достигает отметки в 22%.
Для объективной оценки эксперты отобрали следующие параметры:
Проблемы и сбои в работе операционной системы
Неполадки с аппаратной частью.
Стабильность в работе при нагрузке.
Из приведенной выше таблицы видно, что топовые смартфоны 2014 и 2015 годов оказались на вершине самых ненадежных. Модели iPhone 6 и iPhone 6s оказались наиболее подвержены проблеме с экранами, особенно часто сбоит сенсор этих смартфонов.
Второй ахиллесовой пятой iPhone 6 оказался аккумулятор - владельцы часто сталкиваются с внезапными отключениями в мороз, а срок службы батареи не выдерживает никакой критики.
Стоит заметить, что вышеописанные проблемы касаются исключительно смартфонов Apple.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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