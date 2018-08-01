Samsung Galaxy S9 провалился в продажах

Компания Samsung поделилась своим финансовым отчетом за второй квартал 2018 года, где сообщила о снижении выручки на 4% (до 52,3 миллиарда долларов), а чистая прибыль осталась на почти прежнем уровне, потеряв 0,1% (9,8 миллиардов долларов),передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Вышеупомянутые результаты вызваны падением продаж смартфонов. Причинами падения прибыли оказались усиление конкуренции на рынке смартфонов и снижение темпов роста в премиум сегменте.

В частности, на снижение прибыли повлияли слабые продажи флагманов Galaxy S9 и S9+, на которые Samsung возлагали большие надежды. Свою роль также сыграло прекращение выпуска некоторых бюджетных моделей. При этом, Samsung хочет отказаться от выпуска новых бюджетных смартфонов.

А вот в сегменте потребительской техники прибыль составила 456 миллиона долларов - это на 45% больше, чем в прошлом году.