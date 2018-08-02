Windows 10 научился видеть смартфоны "насквозь"
Microsoft выпустили очередную тестовую сборку Windows 10 под номером 17728, в которой появилась полезная функция для владельцев Android. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в операционную систему была интегрирована утилита Your Phone, способная увидеть все файлы внутри смартфонов Android напрямую без драйверов.
При подключении Android-смартфона к компьютеру, Your Phone мгновенно отобразит все файлы в виде миниатюр и позволит работать с ними в окне Проводника. Работает эта удобная функция лишь со смартфонами на Android 7.0 и выше.
Microsoft обещает, что Your Phone появится в следующем крупном обновлении Windows 10. Позже Microsoft добавит в Your Phone интеграцию с iPhone и iPad, но в сильно урезанном виде из-за ограничений Apple - владельцам позволят максимум делиться ссылками на веб-страницы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В WhatsApp появятся платные сообщения
Samsung Galaxy S9 провалился в продажах
Прозрачные смартфоны Xiaomi Mi 8 раскупили за минуту
Браузер Microsoft Edge избавился от паролей
Эксперты определили самый проблемный смартфон Apple
Apple iPhone 9 увидели раньше анонса - ФОТО
-
1 Авг. 12:12 9 800
-
1 Авг. 18:51 7 676
-
1 Авг. 20:08 7 510
-
1 Авг. 10:53 6 040
-
1 Авг. 10:12 5 856