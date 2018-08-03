Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати

Компания Michelin работает над технологией, которая позволит с помощью 3D-принтеров восстанавливать изношенные шины. На специальных станциях водители смогут воспроизвести на них любой рисунок протектора - от зимнего с множеством ламелей до полусликов. Об этом сообщает сайт CarAdvice, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

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По словам директора по научным разработкам Michelin Сирила Роже, до масштабного промышленного внедрения 3D-печати еще очень далеко, но его команда добилась в этой области значительных успехов. При этом основной проблемой в компании видят создание соответствующей инфраструктуры.

Помимо экологичности и высокой эффективности расходования энергии, такая технология позволит получить доступ к информации о состоянии шин через специальное приложение. Дальше данные "по облаку" будут поступать на принтер, который выберет необходимый рисунок протектора для конкретного времени года.

Разработка подобных технологий является частью стратегии Visionary Concept. В рамках программы Michelin также рассматривает возможность замены отдельных компонентов резиновой смеси, которые сейчас изготавливаются из нефтепродуктов, на измельченную древесину.