Apple отобрали у пользователей важный аксессуар

Начиная с iPhone 7 Apple полностью отказалась от 3,5-мм разъема для наушников, мотивируя тем, что через Lightning звук будет лучше. Чтобы прослушивать музыку на iPhone, Apple предлагает либо использовать Bluetooth наушники, либо использовать проводную акустику, но через Lightning. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Однако, в компании понимали, что владельцы iPhone 7 покупали дорогие наушники с 3,5-мм разъемом, поэтому могли разгневаться на Apple за такое решение. Для этого в комплекте со всеми смартфонами iPhone 7 и выше поставлялся бесплатный переходник Lightning.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается - в моделях 2018 года бесплатного переходника на 3,5-мм наушники в комплекте уже не будет.

Компания Cirrus Logic, занимающаяся выпуском переходников 3,5-мм на Lightning, заявила, что больше не занимается производством аксессуара в новых моделях. Владельцам iPhone 9 и iPhone X Plus придется покупать переходник от сторонних производителей за 9 долларов.

По мнению Apple, проводной аксессуар мешает грандиозным планам перевести пользователей iPhone к беспроводному будущему.