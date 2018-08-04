В Chrome появилась долгожданная функция: как включить
Google Chrome является самым популярным браузером. Но по удобству и оснащению он уступает своим конкурентам в лице Opera или Safari, в которых удобный режим PIP (картинка в картинке) уже давно существует, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Данный режим позволяет воспроизводить видео с YouTube поверх всех вкладок в небольшом окошке, которое можно расположить на любом месте экрана. На текущий момент функция PIP в Chrome тестируется, поэтому активируется через скрытые настройки.
Для того, чтобы активировать удобную функцию в Chrome, нужно переключить две опции chrome://flags/#enable-picture-in-picture и chrome://flags/#enable-surfaces-for-videos на флаг Enabled и перезапустить браузер.
Затем после посещения YouTube дважды нажмите правой кнопкой мыши на видео, после чего в выпадающем списке выберите "Картинка в картинке".
Дважды кликните правой кнопкой мышки, чтобы вызвать это меню
Blackberry создала смартфон, который невозможно взломать
Apple отобрали у пользователей важный аксессуар
Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
Раскрыт обман Xiaomi с прозрачным смартфоном - ФОТО
Windows 10 научился видеть смартфоны "насквозь"
В WhatsApp появятся платные сообщения
-
3 Авг. 14:19 18 318
-
3 Авг. 13:31 11 547
-
3 Авг. 12:24 7 878
-
3 Авг. 14:45 6 630
-
3 Авг. 13:04 5 451