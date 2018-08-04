В США разрабатывают космическую раскладушку с двумя процессорами - ФОТО - ВИДЕО

Американская компания из Сан-Франциско Turing Robotic Industries знаменита своими оригинальными смартфонами. На этот раз они сделали громкий анонс следующего смартфона в давно забытом форм-факторе раскладушки под названием Turing Hubble Phone.

Складываемый смартфон будет обладать двумя независимыми OLED-дисплеями и парой самых мощных процессоров Snapdragon 855, который еще даже не поступил в производство. Основная камера получит невероятный фотосенсор с разрешением 60 МП и усиленный 15-кратным оптическим зумом, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Дисплеи Turing Hubble Phone будут гибкими. А чтобы корпус тоже изгибался вместе с ними, в основе корпуса использовался металл, который называется Liquidmorphium. Управлять невероятным устройством будет ОС Android или Sailfish OS.

Итоговая цена устройства, видимо, оказалась настолько космической, что его вряд ли сможет приобрести даже самый бывалый гик - стоимость Turing Hubble Phone 2749 долларов США. Выход смартфона ожидают не раньше июня 2020 года.

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