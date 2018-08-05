Популярная программа для Windows и Mac оказалась опасным шпионом

Полезная некогда утилита CCleaner от компании Piriform завоевала популярность своей удобной функцией очистки операционной системы Windows, macOS и Android от "мусора", от чего она нередко попадала в ТОП самых полезных программ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Но ситуацию омрачило последнее обновление CCleaner 5.45, которое принесло с собой ряд неприятных и даже опасных нововведений.

Отныне CCleaner постоянно анализирует состояние компьютера, причем отключить этот фоновый мониторинг оказалось невозможно - если его попробовать деактивировать, программа запускает его снова. А нажатие на иконку в трее не закрывает программу, а просто сворачивает.

Дополнительно в программе убрали настройки приватности. Несмотря на заверения разработчиков о том, что вся информация анонимна, пользователи выразили серьезные сомнения и начали ее удалять со своих компьютеров.

Компания Piriform оправдывается, что ничего важного программа не собирает на компьютере, а просто следит за тем, как пользователи пользуются утилитой, чтобы на основе полученной статистики ее в будущем улучшить.

CCleaner уже не первый раз оказывался в центре скандала. В 2017 году у CCleaner обнаружили вирус. А недавнее исследование специалистов показало, что CCleaner уже давно ничего принципиально не улучшает в системе. Программа доступна на Windows, MacOS и Android.