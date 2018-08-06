Сентябрь близко: 5 прогнозов о презентации Apple

До презентации Apple остался месяц, а это значит, что интернет уже вовсю гадает, что "яблочный" бренд приготовил для своих пользователей в этом году. "Газета.Ru" собрала пять самых важных слухов о новых продуктах Apple, которые будут представлены в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты уже давно предсказывают выход сразу трех моделей iPhone - 5,8-дюймовую с OLED-дисплеем, 6,5-дюймовую с OLED-дисплеем и 6,1-дюймовую с LCD-дисплеем. Считается, что одна из них станет улучшенной версией "десятки", вторая - "старшим братом" iPhone X с похожими характеристиками, но большим экраном, а третья - бюджетным вариантом для тех, кому не хватает денег на дорогие модели.

В интернете уже появились видео, на которых показаны так называемые муляжи будущих iPhone - у всех у них закругленные края и минимальные рамки по края дисплея.

Из-за того, что эти муляжи нефункциональны, трудно заметить, присутствует ли на них знаменитая "монобровь", как у iPhone X, но аналитики считают, что Apple попытается сохранить похожий на "десятку" дизайн.

Кроме того, признанный эксперт по продуктам Apple Мин-Чи Куо предсказывает появление новых цветов для айфонов - по его словам, в линейку 2018 года войдут золотой, серый, белый, голубой, красный и оранжевый цвета.

Чем больше "симок", тем лучше

Новость о грядущем iPhone с двумя SIM-картами сильно взбудоражила фанатов "яблочной" техники - все-таки об этой функции пользователи просили уже давно. Суровая реальность заключалась в том, что даже в дешевых китайских аппаратах возможность подключения двух "симок" предусмотрена, но даже в самом новом iPhone X приходилось довольствоваться лишь одной картой.

Теперь появились серьезные основания верить в то, что

уже в сентябре свет увидит айфон с двумя SIM-картами. Портал 9to5Mac сообщил о том, что в коде операционной системы iOS 12 содержатся намеки на новую функцию.

В частности, речь идет о фразах "статус второй SIM-карты" и "устройство с двумя SIM-картами". Несмотря на то, что это не является стопроцентной гарантией появления двухсимочного iPhone, сложно представить, зачем еще разработчикам понадобилось использовать такие словосочетания.

Устройства с двумя SIM-картами пользуются популярностью среди тех, кто часто переключается между мобильными планами (например, рабочий и домашний номера), много путешествует или пользуются услугами нескольких провайдеров в целях экономии.

Конкурентоспособные "уши"

Наушники AirPods от Apple нашли своих ценителей - на улицах города можно встретить большое количество людей, которые предпочитают именно эту гарнитуру.

Однако рынок беспроводных наушников не ограничивается одной только Apple, что понимает и глава компании Тим Кук. По слухам,

в скором времени на рынке появится новая версия AirPods, в которой наконец-то будут присутствовать усиленное шумоподавление и защита от влаги - функции, которых нет в первом варианте наушников.

Вероятно, что в AirPods будут встроены биометрические сканеры, как в Apple Watch, которые смогут измерять пульс и другие показатели, касающиеся здоровья пользователя. Не исключено, что Apple также выпустит накладные наушники, чтобы конкурировать с брендами Bose и Sennheiser.



Макбук в каждый дом

А вот и хорошие новости для тех, кому неинтересны смартфоны, но нужен новый ноутбук. Эксперты обещают выпуск более бюджетной версии MacBook Air, стоимость которой не превысит $1 тыс. Ожидается, что

размер экрана нового устройства составит 13 дюймов, а "начинка" будет достаточно сильно отличаться от Air предыдущих моделей - с момента выхода последней прошло уже три года, а значит, ноутбук получит как минимум обновленный процессор и видеокарту.

Других дополнительных подробностей нового релиза пока нет, но аналитики предполагают наличие нового, более современного дизайна. В любом случае, с ценником ниже тысячи долларов этот ноутбук совершенно точно будет пользоваться спросом.

Новая жизнь для айпада

Хотя планшеты и потеряли былую популярность, Apple явно намеревается вдохнуть в них новую жизнь. Стало известно о выходе сразу двух новых iPad с функцией распознавания лица Face ID, как у iPhone X.

По крайней мере один из двух новых айпадов получит сканер лица, возможность совершать покупки, подтверждая их Face ID, а также анимированные эмодзи. Размер экрана составит около 11 дюймов, при этом ждать продвинутого OLED-дисплея не приходится - скорее всего, компания обойдется старым LCD.

Важным обновлением дизайна станет отсутствие механической кнопки "Домой", которая сопровождала все айпады на протяжении всей их истории. Ранее этой же кнопки лишился новый iPhone X, который почти полностью перешел на сенсорное управление.