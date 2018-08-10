Lotus представит прямых конкурентов Porsche Cayenne при помощи Volvo - ФОТО

Компания Lotus собирается выпустить сразу два спортивных внедорожника, причем технологиями с ними поделятся коллеги из Volvo. При этом владеющий обеими марками холдинг Geely будет вливать в "Лотус" миллиарды евро, чтобы превратить маленькую британскую фирму в полноценного конкурента Porsche. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

О том, что в Lotus уже работают над спортивным кроссовером, мы слышали и раньше. Сейчас выясняется, что подобных моделей в гамме британского строителя культовых спорткаров появится сразу две - в разных сегментах. Предполагается, что ближайшими их идеологическими аналогами окажутся BMW X4 и X6 или Porsche Macan и Porsche Cayenne.

Китайский концерн Geely, владеющий сейчас контрольным пакетом акций марки Lotus, собирается потратить на развитие британской фирмы 1,5 миллиарда фунтов (почти 1,7 млрд евро). Основная цель инвестиций - поднятие статуса марки до уровня полноценного премиального производителя, а главными конкурентами для Lotus китайцы, как сообщает Autocar со ссылкой на главу концерна Ли Шуфу, видят фирму Porsche.

К тому же запланированы строительство нового дизайн-центра в Ковентри, а также серьезное расширение штата инженеров. Наконец, на деньги Geely должна быть возведена и новая производственная площадка.

Захват рынка должен начаться с создания спортивных вседорожников. Какие именно технологии Volvo будут использовать британцы, пока неизвестно, но, по слухам, о соплатформенности речи не идет. Lotus собирается выпустить вседорожник, который будет хорош как на треке, так и на городском асфальте, и совершенно не задумывается о бездорожье. Поэтому, вероятнее всего, шведы поделятся с британцами силовыми установками (включая 2-литровый 408-сильный гибридный Т8 Twin Engine) и продвинутыми системами безопасности.

Первый в истории Lotus кроссовер должен выйти на рынок уже в 2020 году, а вслед за ним, примерно через полгода, появится второй премиум-кроссовер.

В целом прагматичные китайцы не тратят деньги на воздух. Конечно, конкуренция с Porsche - слишком высокая цель, но пример Maserati с его сверхуспешным кроссовером Levante, который неслабо поправил дела итальянской компании (в том числе и в России), подтверждает правильность выбранного Geely вектора.