iPhone X Plus станет угрозой всем смартфонам мира

В случае успеха iPhone X Plus, который появится в продаже осенью 2018 года, он может негативно повлиять на ценообразование смартфонов по всему миру, считают аналитики компании CCS Insight. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как показал опыт с iPhone X, покупатели готовы расстаться с суммой в 1000 долларов ради самого престижного и технически совершенного смартфона, чтобы подчеркнуть свой статус и вызвать уважение со стороны.

Хоть производители утверждают, что подорожание увеличением затрат на разработку, улучшение качества и закупку дорогих компонентов. Однако по мнению аналитиков, это миф, поскольку, если бы это зависело исключительно от увеличения стоимости компонентов, рост цен не был бы таким резким.

"Анонс iPhone X за 1000 долларов, оказал большую услугу всей отрасли. Поскольку новое ценообразование развязало руки другим производителям, и они стали искусственно завышать цены на свои устройства", - прокомментировал аналитик компании CCS Insight Бен Вуд.

Результатом старта продаж дорогого iPhone X стало увеличение цен на смартфоны других вендоров: Galaxy S от Samsung подорожал на 15%, а Huawei P - на 33%. Самый сильный скачок цен оказался у смартфонов линейки OnePlus: с 2016 года их флагман подорожал на 42,6%. По мнению аналитиков, это не предел и после выхода iPhone X Plus цены будут еще выше.