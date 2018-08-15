Google хранит данные о местонахождении, невзирая на решение пользователя - ПОДРОБНОСТИ

Журналисты Associated Press провели расследование, которое показало, что Google сохраняет данные о перемещении пользователя, даже когда человек напрямую отключил эту опцию, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Например, начиная работать с Google Maps на iOS или Android, пользователь должен разрешить или запретить службе подключаться к данным о местонахождении. Если владелец устройства соглашается, Google Maps сможет отобразить полную историю передвижения, в которой можно посмотреть, где человек находился в то или иное время.

В ответ на запрос AP руководство Google прокомментировало ситуацию с данными о геолокации:

Существует несколько способов, которыми Google может использовать данные о местонахождении, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем. Среди них: история местонахождений, работа с веб-страницами и приложениями, а также сервисы определения местоположения на уровне устройства. Мы предоставляем чёткие описания инструментов и надёжные методы контроля, с помощью которых можно отключить и удалить историю в любой момент.

На странице техподдержки Google об истории местоположений говорится, что после отключения этой опции данные о местах, в которых бывает пользователь, не сохраняются ни на одном устройстве.

Исследование AP показало, что это не соответствует истине. Даже если история местоположений отключена, некоторые сервисы Google продолжают хранить данные о местах, в которых бывал пользователей, с указанием времени.

Например, Google сохраняет текущее местоположение каждый раз, когда открывается приложение Maps. Чтобы прислать данные о погоде, Android следит за тем, где находится пользователь. Также некоторые поисковые запросы, никак не связанные с местоположением, сохраняются вместе с данными о геолокации.

Эти нарушения конфиденциальности влияют на всех пользователей Google - то есть почти на каждого человека с доступом к интернету.

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