Apple отозвала iOS 12 beta 7 из-за проблем с производительностью

Несколько чесов назад Apple выпустила iOS 12 beta 7 для разработчиков, но вскоре после этого отозвала обновление, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Пользователи, которые успели установить новую версию прошивки, сообщают о том, что система дольше выходит из режима блокировки, а на запуск приложения уходит несколько секунд.

Причины медленной работы iOS 12 Beta 7 пока неизвестны.

Вместе с iOS американская компания выпустила также новые версии tvOS 12, macOS Mojave и watchOS 5, но на них проблемы, по всей видимости, не распространяются.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook