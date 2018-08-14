Apple отозвала iOS 12 beta 7 из-за проблем с производительностью
14 августа 2018 09:45 193
Несколько чесов назад Apple выпустила iOS 12 beta 7 для разработчиков, но вскоре после этого отозвала обновление, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.
Пользователи, которые успели установить новую версию прошивки, сообщают о том, что система дольше выходит из режима блокировки, а на запуск приложения уходит несколько секунд.
Причины медленной работы iOS 12 Beta 7 пока неизвестны.
Вместе с iOS американская компания выпустила также новые версии tvOS 12, macOS Mojave и watchOS 5, но на них проблемы, по всей видимости, не распространяются.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 августа 21:16 335
Google обвинили в тайном сборе данных о местоположении
13 августа 21:08 370
Хакеры могут проникать в компьютер через факс - Исследование
13 августа 20:47 303
Маск ведет переговоры с Саудовской Аравией о выкупе акций Tesla
13 августа 18:43 790
Названы самые уязвимые смартфоны на Android
13 августа 10:12 1 305
iPhone X Plus станет угрозой всем смартфонам мира
-
13 Авг. 11:09 48 748
-
13 Авг. 11:48 14 964
-
13 Авг. 12:34 9 834
-
13 Авг. 12:56 7 119
-
13 Авг. 12:03 6 784