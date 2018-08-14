У Meizu появится функция, аналогов которой нет у Xiaomi

Meizu неделю назад представила смартфоны из линейки Meizu 16, которые получили современный дизайн с минимальными рамками, округлыми краями и сканером отпечатков под экраном. Несмотря на огромные изменения долгожданный модуль NFC в Meizu 16 по-прежнему отсутствует.



Meizu 16 вышел без долгожданного модуля NFC



Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, глава Meizu Хуан Чжан отреагировал на претензии пользователей, и сделал официальное заявление, пообещав добавлять NFC модуль в будущей линейке смартфонов компании. Также глава компании объяснил причину отсутствия модуля - в Китае, на рынок которого в осносном рассчитаны аппараты, NFC не популярен и Meizu не хотели тратиться на их интеграцию.

Правда, когда и в каком модельном ряде появится NFC модуль, Хуан Чжан не уточнил. По слухам, этот модуль будет в 17-й линейке Meizu.

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