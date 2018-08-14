Xiaomi представила 10-дюймовый планшет с большой батареей

Компания Xiaomi показала увеличенную версию планшетника Mi Pad 4, оснащаемую крупным экраном и емким аккумулятором. Новинка - Mi Pad 4 Plus - располагает 10,1-дюймовым дисплеем (1920х1200 пикселей) с соотношением сторон 16:10 и скругленными углами, а также батареей на 8620 мАч. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Устройство несет на борту чипсет Snapdragon 660, как и его младший брат, 4 гигабайта оперативной памяти (LPDDR4X) и флеш-накоитель объемом 64-128 ГБ. Вес - 485 граммов, что на 143 г. больше 8-дюймовой модели.

Систему камер Mi Pad 4 Plus позаимствовал у Mi Pad 4: спереди установлен 5-мегапиксельный фотодатчик с апертурой f/2.0, сзади - 13-мп (f/2.0). Его батарея - одна из самых емких среди планшетов, но заряжаться она будет не очень быстро. Как отмечает GSMArena, мощность идущего в комплекте зарядного устройства (5V/2A) составляет всего 10 Вт.

Новинка Xiaomi выйдет только в одном варианте: с поддержкой Wi-Fi и 4G-сетей (LTE). Модель без сотового модуля не предусмотрена.

В Китае Mi Pad 4 Plus с 64 ГБ памяти продается за 1899 юаней ($276), версия на 128 ГБ - за 2099 юаней ($305). Предзаказы уже открылись, однако дата начала поставок неизвестна.