BMW рассказала об испытаниях нового внедорожника Х7

BMW рассчитывает, что флагман вседорожной линейки станет глобальной моделью и будет продаваться по всей планете. Поэтому прототипы X7 испытывались на выносливость в самых разных климатических условиях. В видео продемонстрированы как заезды по снегу в шведском Арьеплуге близ Полярного круга, так и по грунтовым дорогам и песчаным дюнам Африки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Внешность серийного BMW X7 уже не секрет.

Кроме того, производитель заявил, что немало испытательных часов будущий BMW X7 провел и на асфальте, и в условиях жесткого городского трафика - в "городских джунглях", а также активно тестировался на способность проходить повороты по твердому покрытию.

Заявлено, что благодаря множеству тестовых циклов BMW X7 получил способность как эффективно справляться с бездорожьем, так и доставлять водителю удовольствие в куда более привычных условиях.

Пятиметровый BMW X7 будет заметно крупнее BMW X5, хотя, как ожидается, разделит с ним и платформу, и моторную гамму. Если последнее предположение верно, то внедорожник снабдят широким спектром силовых агрегатов, как бензиновых, так и дизельных, мощностью от 260 до 530 л.с. (последний мотор предполагается позаимствовать у недавно представленной "восьмерки"). Кроме того, X7 вполне может получить гибридную силовую установку, а также "подогретую" версию с 12-цилиндровым мотором мощностью более 600 л.с.

BMW пообещала рассекретить свой самый крупный внедорожник в истории ближе к концу года. По некоторым предположениям, это подразумевает премьеру BMW X7 на ноябрьской выставке в Лос-Анджелесе.